Tap, la Bei approva un maxi prestito da 1,5 miliardi per il gasdotto

Via libera da parte della Banca europea per gli investimenti a un maxi prestito da 1,5 miliardi di euro per la realizzazione del gasdotto Tap, che attraverserà Grecia, Albania e Mar Adriatico per poi raggiungere l'Italia e connettersi alla sua rete di gas naturale. Il finanziamento è stato concesso, dopo "discussioni dettagliate", perché la Trans-Adriatic Pipeline rientra tra i progetti energetici strategici dell'Ue.