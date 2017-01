Tagli spesa, Roma meglio di Berlino

Dire che in Italia "la spesa non è mai stata ridotta è una leggenda metropolitana". Lo ha sottolineato il direttore esecutivo per l'Italia al Fmi Carlo Cottarelli, nel corso di un convegno alla Camera sulla Spending Review. In 5 anni, tra 2009 e 2014, "la spesa nominale è aumentata solo dell'1,4%, che significa una riduzione reale del 9-10% rispetto al Pil" mentre "nella virtuosa Germania è salita del 12% così come in Francia".