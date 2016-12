Syriza: trattano greci come schiavi

Per la pasionaria di Syriza e presidente della Camera ellenica Zoi Kostantopoulou "il debito greco è illegale, ingiusto, odioso, insostenibile". In un'intervista a La Stampa, ha affermato che "il debito ha caricato sulle spalle dei poveri colpe non loro" e che "ci trattano come schiavi". Inoltre, è stato creato dai vecchi politici "con illegalità e corruzione, tangenti e tassi di interesse astronomici, a beneficio di banche e imprese straniere".