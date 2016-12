Svolta a Wall Street, Adena Friedman diventa la prima donna alla guida del Nasdaq

Adena Friedman alla guida del Nasdaq: è la prima donna ad assumere il comando di un operatore di Borsa americano e una delle poche al mondo. Friedman prende il posto di Bob Greifeld , che lascia dopo 14 anni il timone del listino americano. "Introdurremo nuova tecnologia e nuove strade per aiutare i nostri clienti e assicurarci che continueremo a offrire un servizio cruciale per il mercato dei capitali ", afferma la neo presidente di Nasdaq.

Entrerà ufficialmente in carica a partire dal 1° gennaio 2017. Nata a Baltimora, nel Maryland, nel 1969, la Friedman ha studiato scienze politiche al Williams College di Williamstown e management, conseguendo un Master in business administration (Mba), presso la Vanderbilt University's Owen Graduate School of Management. Nel 2014 Forbes l'ha inserita al 69esimo posto nella lista delle donne più potenti del mondo. Si è sposata nel 1993 con Michael Cameron Friedman e ha due figli.