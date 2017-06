Surplus della Germania, Merkel: "Colpa di euro debole per Bce"

Angela Merkel respinge le critiche al surplus commerciale tedesco, ritenuto da molti troppo alto: dipende da due fattori che il governo tedesco non può influenzare, ha affermato parlando in una scuola di Berlino. La cancelliera ha sostenuto che l'euro "è troppo debole a causa della politica della Bce, e così le merci tedesche diventano in proporzione economiche". Inoltre "il prezzo del petrolio è molto basso", ha aggiunto.