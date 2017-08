Stx, Le Maire: "A Fincantieri la gestione, ma controllo paritario"

I giganteschi cantieri francesi della Stx LaPresse 1 di 92 LaPresse 2 di 92 LaPresse 3 di 92 LaPresse 4 di 92 LaPresse 5 di 92 LaPresse 6 di 92 LaPresse 7 di 92 LaPresse 8 di 92 LaPresse 9 di 92 LaPresse 10 di 92 LaPresse 11 di 92 LaPresse 12 di 92 LaPresse 13 di 92 LaPresse 14 di 92 LaPresse 15 di 92 LaPresse 16 di 92 LaPresse 17 di 92 LaPresse 18 di 92 LaPresse 19 di 92 LaPresse 20 di 92 LaPresse 21 di 92 LaPresse 22 di 92 LaPresse 23 di 92 LaPresse 24 di 92 LaPresse 25 di 92 LaPresse 26 di 92 LaPresse 27 di 92 LaPresse 28 di 92 LaPresse 29 di 92 LaPresse 30 di 92 LaPresse 31 di 92 LaPresse 32 di 92 LaPresse 33 di 92 LaPresse 34 di 92 LaPresse 35 di 92 LaPresse 36 di 92 LaPresse 37 di 92 LaPresse 38 di 92 LaPresse 39 di 92 LaPresse 40 di 92 LaPresse 41 di 92 LaPresse 42 di 92 LaPresse 43 di 92 LaPresse 44 di 92 LaPresse 45 di 92 LaPresse 46 di 92 LaPresse 47 di 92 LaPresse 48 di 92 LaPresse 49 di 92 LaPresse 50 di 92 LaPresse 51 di 92 LaPresse 52 di 92 LaPresse 53 di 92 LaPresse 54 di 92 LaPresse 55 di 92 LaPresse 56 di 92 LaPresse 57 di 92 LaPresse 58 di 92 LaPresse 59 di 92 LaPresse 60 di 92 LaPresse 61 di 92 LaPresse 62 di 92 LaPresse 63 di 92 LaPresse 64 di 92 LaPresse 65 di 92 LaPresse 66 di 92 LaPresse 67 di 92 LaPresse 68 di 92 LaPresse 69 di 92 LaPresse 70 di 92 LaPresse 71 di 92 LaPresse 72 di 92 LaPresse 73 di 92 LaPresse 74 di 92 LaPresse 75 di 92 LaPresse 76 di 92 LaPresse 77 di 92 LaPresse 78 di 92 LaPresse 79 di 92 LaPresse 80 di 92 LaPresse 81 di 92 LaPresse 82 di 92 LaPresse 83 di 92 LaPresse 84 di 92 LaPresse 85 di 92 LaPresse 86 di 92 LaPresse 87 di 92 LaPresse 88 di 92 LaPresse 89 di 92 LaPresse 90 di 92 LaPresse 91 di 92 LaPresse 92 di 92 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci leggi tutto

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, il ministro di Macron mette subito in chiaro che, dal loro punto di vista, non c'è nessun sentimento anti italiano: "La nostra scelta è Fincantieri, siamo due nazioni sorelle. Vogliamo lavorare mano nella mano con l’Italia, sia in campo industriale sia quanto all’unione politica e monetaria. È una scelta politica importante, che abbiamo fatto con il presidente Emmanuel Macron e il premier Édouard Philippe".



"Costruiamo un colosso europeo" - "Se nelle prossime settimane saremo capaci di costruire questo grande gruppo industriale franco-italiano, avremo fatto un grande passo avanti per la Francia, l’Italia e l’Europa", dice Le Maire. Il ministro mette in chiaro quali sono i punti su cui invece la Francia non farà passi indietro: "Il primo è l’occupazione. Oggi il settore delle crociere va benissimo e abbiamo 4,6 miliardi di ordini per 11 anni per i cantieri di Saint Nazaire, ma una crisi può arrivare domani. E quali garanzie abbiamo che Fincantieri non sposterà le sue attività su altri siti produttivi?". Il secondo invece riguarda le tecnologie: "Oggi non abbiamo sufficienti garanzie sul rischio di trasferimento di queste tecnologie verso la Cina (dove Fincantieri ha importanti interessi, ndr), che segnerebbe la fine dei cantieri di Saint Nazaire".



Il simbolo del 51% - "Bisogna uscire dalla logica dei simboli per avanzare concretamente", aggiunge Le Maire parlando della soglia del 51% del capitale che Fincantieri pretende. Ma il ministro francese aggiunge: "La soluzione del 50-50 permette una partnership equilibrata, nella quale Francia e Italia lavorano mano nella mano, da eguale a eguale. In compenso, perché una impresa industriale lavori bene, ha bisogno di un operatore. E questo operatore, è Fincantieri".