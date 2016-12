Stress test, Patuelli: rafforzata credibilità delle banche italiane

"La credibilità delle banche italiane è rafforzata, ma occorre che le istituzioni europee e italiane lavorino ancora per realizzare più regole comuni per la corretta concorrenza per il mercato bancario". Lo ha detto il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, dopo gli esiti degli stress test effettuati sabato. "E' necessario continuare nelle riforme - ha aggiunto -, come quelle per la giustizia civile e l'uniformità fiscale in Europa".