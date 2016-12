Stranieri, più di uno su due arriva in Italia alla ricerca di un lavoro

"La ricerca di un lavoro è il motivo della migrazione in Italia per il 57% degli stranieri". A rilevarlo è l'Istat, che rende noti i dati relativi al secondo trimestre 2014. Seguono, secondo l'istituto di statistica, le ragioni legate ad aspetti familiari (39%) che rappresentano la spinta principale tra le donne.

Dai dati, aggiornati al secondo trimestre del 2014, risulta che gli stranieri residenti in Italia rappresentano l'8,6% della popolazione tra i 15 e i 74 anni. Rispetto all'ultimo report dell'istituto di statistica, che risale al secondo trimestre del 2008, quindi prima della crisi, il loro numero è aumentato del 58,8%. "La popolazione nata all'estero - si legge nel rapporto - è stimata in 5 milioni e 169mila individui". Ovviamente, continua il documento, "la quota di nati all'estero è molto elevata per gli stranieri e i naturalizzati".



Oltre 2 milioni gli occupati stranieri - Il report, centrato sull'integrazione nel mercato del lavoro, dice poi che sempre nel secondo trimestre del 2014 "la stima degli occupati stranieri di 15-74 anni è di 2 milioni e 310mila". Considerando i tassi, dal 2008 al 2014 l'occupazione degli stranieri "ha subito una contrazione di 6,3 punti" percentuali. Contemporaneamente "il tasso di disoccupazione degli stranieri è quasi raddoppiato rispetto a sei anni prima".



Analizzando poi i modi in cui si cerca un impiego risulta che "nel secondo trimestre 2014 il 59,5% degli stranieri ha trovato lavoro grazie al sostegno della rete informale di parenti, conoscenti e amici". Tra chi un posto lo ha ottenuto, il 29,9% dichiara di svolgere "un lavoro poco qualificato rispetto al titolo di studio conseguito e alle competenze professionali acquisite", sempre con riferimento agli stranieri tra i 15 e 74 anni.