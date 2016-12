Stop all'obbligo del tagliando Rc auto: dal 18 ottobre servirà solo il certificato

Da domenica 18 ottobre cessa l'obbligo di esposizione del contrassegno di assicurazione Rc auto su tutti i veicoli a motore. Per il conducente resta fermo l'obbligo di avere al seguito il certificato di assicurazione. In caso di controlli degli organi di polizia, si può dimostrare di aver assicurato il proprio veicolo esibendo la documentazione contrattuale in proprio possesso.