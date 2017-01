Stop ai 5 giorni neri delle Borse cinesi, ora "corrono" anche le piazze europee

Seduta in deciso rialzo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha chiuso guadagnando il +3,39%, riagguantando la soglia dei 22 mila punti a quota 22.201. Positive anche le altre Borse europee: Francoforte (+3,5%) e Parigi (+3,8%). I mercati hanno beneficiato anche dell'andamento di Wall Street dopo il dato sul Pil Usa decisamente sopra le attese.

Le Borse europee hanno guadagnato oltre 260 miliardi di euro dal balzo odierno dei mercati. L'indice Stoxx 600, che raccoglie i titoli quotati sulle varie Piazze continentali, è salito del 3,46%.



Torna a "respirare" anche il mercato cinese - Chiusura in forte rialzo per i listini cinesi, al termine di una seduta molto volatile. La Borsa di Shanghai ha terminato le contrattazioni in progresso del 5,34% mentre quella di Shenzhen è salita del 3,33%. Chiusa una serie negativa che proseguiva da cinque giornate.