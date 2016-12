Stipendi P.a., persi 2.800 euro

Gli stipendi dei dipendenti pubblici in cinque anni hanno perso in media 2.800 euro. Il calcolo reso noto dalla Uil è stato eleborato in rapporto all'inflazione programmata. Secondo il segretario confederale Antonio Foccillo "prendendo a campione uno stipendio base di 26mila euro, ogni impiegato, di tasca propria, ha perso in media 2.800 euro lordi" a causa del blocco dei rinnovi dei contratti nella pubblica amministrazione.