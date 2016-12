Stipendi P.a., Consulta boccia il blocco Ma la sentenza non vale per il passato

Il blocco dei contratti e degli stipendi per i dipendenti della Pubblica amministrazione è illegittimo , ma non per il passato . Lo ha deciso la Corte Costituzionale. Il blocco era stato inserito dal 2009 tra le misure per il risanamento dei cont i . Se la sentenza avvesse avuto una valenza retroattiva, sarebbe costata almeno 35 mld alle casse dello Stato . I sindacati esultano: "Ora il governo non ha più scuse. Apra subito il negoziato e rinnovi i contratti ".

Il ricorso contro il blocco dei contratti, che riguarda oltre 3 milioni di lavoratori, era stato presentato dal sindacato Confsal-Unsa. I giudici della Consulta hanno accolto la tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo cui l'articolo 81 della Costituzione che prevede l'obiettivo del pareggio di bilancio e "assicura l'equilibrio fra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico".



Se il ricorso fosse stato accolto in toto avrebbe comportato un esborso per lo Stato di 35 miliardi per gli anni tra il 2010 e il 2015, con un effetto strutturale di 13 miliardi annui a partire dal 2016. La Consulta ha disinnescato una bomba ad orologeria per i conti pubblici, proprio a pochi giorni dalla sentenza sull'illegittimità dello stop alla perequazione delle pensioni.



Confsal-Unsa: "Una vittoria per i lavoratori" - Con il riconoscimento dell'illegittimità del blocco della contrattazione nel pubblico impiego "oggi c'è la riscossa dei lavoratori pubblici: c'è soddisfazione e commozione per la decisione della Consulta, che dà il giusto riconoscimento alla Carta Costituzionale". Così Massimo Battaglia, segretario generale della Confsal-Unsa. "Anche se non verranno riconosciuti gli arretrati - continua Battaglia - oggi c'è il riconoscimento di un grande sindacato, che, quando gli altri stavano zitti, operava per arrivare a questo risultato".