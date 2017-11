Stime Ocse: crescita "stabile" in Italia e nell'Eurozona

Crescita stabile per l'Italia e per l'Eurozona. Lo rivela il "superindice" elaborato dall'Ocse per anticipare le tendenze dai sei a nove mesi delle attività economiche. Sempre in ambito europeo, si legge nel report diffuso dalla stessa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo, Germania e Francia mostrano una dinamica in accelerazione, mentre nel Regno Unito fanno la loro comparsa i primi segnali di un allentamento della crescita.