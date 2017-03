Stime Istat: cala la pressione fiscale, al 42,9% nel 2016

Nel 2016 la pressione fiscale è scesa in Italia al 42,9% del Pil, in calo di 0,4 punti percentuali rispetto al 43,3% dell'anno precedente. Lo rivelano le stime dell'Istat sull'andamento dell'economia italiana. Nel 2016 la spesa per consumi finali delle famiglie residenti in Italia è invece cresciuta in volume dell'1,3%, in rallentamento rispetto al +1,5% del 2015. L'export è aumentato del 2,4%, le importazioni del 2,9%.