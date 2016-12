Start up: modelli di innovazione per contrastare la crisi

15:12 - È sicuramente presto per parlare di silicon valley all’italiana, ma di certo è un buon punto di partenza. A poco più di un anno dall’inizio del progetto Smart&Start – che prese il via a settembre 2013 –, Invitalia ha sviscerato qualche numero: 1.114 progetti di investimento ricevuti, 353 finanziati, 63 milioni di euro i soldi fin qui impiegati.

Invitalia, come si legge sul sito, è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, “agisce su mandato del governo per accrescere la competitività del Paese, in particolare del Mezzogiorno, e per sostenere i settori strategici per lo sviluppo. I suoi obiettivi prioritari sono: favorire l'attrazione di investimenti esteri, sostenere l'innovazione e la crescita del sistema produttivo, valorizzare le potenzialità dei territori”. Di norma per settori strategici si intendono quei segmenti ad alto tasso di sviluppo e potenzialità di crescita, ed è un bene che il brulicare di start up innovative sia incentivato nel Mezzogiorno, area del paese che ha visto aumentare negli anni della crisi il divario con il Nord e che presenta ancora ritardi strutturali e livelli di disoccupazione preoccupanti.

Dunque la buona notizia giunge anche dalla demografia dei richiedenti, nel 30% dei casi donne e nel 51% giovani con meno di 36 anni (tra le categorie sociali più attive, peraltro, nell’autoimprenditorialità). Il tasso di ammissione è stato del 35% circa e il criterio necessario è il forte contenuto tecnologico, al di là del settore di competenza. Il nuovo progetto Smart&Start (settembre 2014) ha una dotazione finanziaria iniziale di 200 milioni e si rivolge a quanti intendono avviare una start up innovativa oppure a piccole società da non più di 48 mesi iscritte al Registro delle imprese.

In generale – i numeri dell'indagine sono stati presentati allo Smau di Milano – il numero di start up innovative è passato da 1.227 nel 2013 a 2.716 nel 2014. La quota di investimenti nel 2013 è cresciuta del 15% sul 2012, per un valore di 129 milioni di euro (quest'anno gli investimenti dovrebbero attestarsi complessivamente sui 110 milioni di euro).

Quello della tecnologia è un ambito che, nelle sue svariate sfaccettature, viene dipinto a fasi alterne come una possibile via di fuga dalla crisi economica. Per comprendere meglio la portata del fenomeno è sufficiente rispolverare alcuni dati emersi negli scorsi anni. Secondo il rapporto Sviluppare l’economia digitale in Italia: un percorso per la crescita e l’occupazione del Digital Advisory Group (2011), Internet vale in Italia fino al 2% di impatto diretto sul Pil (e ulteriori 20 miliardi di euro di impatto indiretto stimati nei quattro anni precedenti per un contributo alla crescita pari al 14% del Pil), 700 mila posti di lavoro creati e sette miliardi di euro in surplus di valore per i consumatori italiani.

L'e-commerce è un segmento che va particolarmente bene: in una recente indagine la Confcommercio ha rilevato che il 55,6% dei consumatori ha acquistato almeno una volta online, soprattutto per ragioni di prezzo (mentre il 54,9% dei consumatori cerca un prodotto su Internet prima di acquistarlo in un negozio tradizionale).

C’è poi la green economy, che non è un comparto attento esclusivamente alle istanze ambientali, bensì un ricettacolo di tecnologia e possibilità di sviluppo. Dal 2007 al 2011, infatti, il numero di impianti fotovoltaici installati in Italia è passato da 7.647 a 330.196. Il settore dei “Lavori di costruzione specializzata” ha così registrato un aumento dell’occupazione pari all’11,9% tra il 2010 e il 2011 con performance migliori di quelle di Germania, Francia e Regno Unito. Anche il turismo beneficia, e non poco, delle possibilità offerte dalle tecnologie.

Resta il problema del digital divide, vero. Ma non come in passato. La mappa del ministero dello Sviluppo economico traccia un territorio nazionale perlopiù coperto (almeno per quanto riguarda le connessioni a 2 megabit), ma gli obiettivi europei mirano al traguardo della copertura totale tramite banda larga e al 50% tramite banda ultra-larga entro il 2020.