Starbucks chiude 150 caffetterie e il titolo crolla in Borsa

In una nota Starbucks ha annunciato la chiusura di 150 caffetterie. La decisione è legata al rallentamento delle vendite, che nel trimestre in corso dovrebbero segnare un modesto +1%, ovvero la peggiore performance degli ultimi nove anni. La notizia ha fatto affondare i titoli in Borsa nelle contrattazioni after hours, dove sono arrivati a perdere fino al 6,3%.