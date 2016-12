Standard & Poor's taglia crescita Pil Italia: da +1,1% a +0,9%

Standard & Poor's rivede al ribasso la crescita italiana per il 2016 e il 2017. Secondo le stime, quest'anno il Pil crescerà dello 0,9% rispetto all'1,1% previsto in precedenza. Nel 2017 la crescita sarà invece dello 0,8%, e non dell'1,3% come affermato in precedenza. La società statunitense ha inoltre confermato il rating "BBB-" dell'Italia (che indica sensibilità alle circostanze avverse, ndr).