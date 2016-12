Standard & Poor's: "Fino al 2018 la crescita dell'Italia resterà sotto l'1 per cento"

L'economia italiana "segnerà probabilmente una bassa crescita, inferiore all'1% annuo, nel periodo 2016-2018 a causa di una produttività depressa". E' quanto afferma uno studio di Standard & Poor's, che nota come "l'Italia sia l'unico Paese europeo a non aver registrato alcun incremento di produttività dal 2000". Secondo la società, a pesare sulla fiducia delle imprese nel breve termine è in particolare "l'incertezza sul referendum".