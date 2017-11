Standard and Poor's: Italia in ripresa ma strada ancora lunga

L'economia italiana "mostra positivi segnali di ripresa ma dopo sei anni di stagnazione il processo di recupero sarà probabilmente lungo". Lo afferma Standard and Poor's in un rapporto. L'agenzia ricorda l'accelerazione della crescita nel secondo trimestre con il Pil reale in aumento dell'1,5% quest'anno. Fra i fattori positivi la crescita "degli investimenti grazi agli incentivi fiscali". Molto da fare resta però sulla "produttività del lavoro".