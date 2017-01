Stabilità,Ue:non escluse procedure

13:00 - Il commissario Ue agli Affari economici Jyrki Katainen avverte che il via libera alla legge di Stabilità dell'Italia non esclude altre procedure di infrazione in futuro. "Il Paese sta facendo cambiamenti importanti", ammette, puntualizzando però: "Bisogna però vedere se saranno attuati". E dichiara: "Il fatto che non abbia riscontrato serie deviazioni dal Patto non pregiudica la nostra analisi finale e non esclude che la Commissione adotti provvedimenti".