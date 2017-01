13:04 - I conti dell'Italia sono "a rischio" per il Patto di stabilità Ue. L'avvertimento arriva dal commissario europeo agli Affari economici Pierre Moscovici, che lo ha scritto in una lettera inviata alla presidente della Camera Laura Boldrini. Il documento, che arriva in piena sessione di bilancio, trasmette al Parlamento il parere del 28 novembre della Commissione riguardo alla Manovra.