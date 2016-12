Stabilità, decontribuzione per Sud

Decontribuzione rafforzata per i nuovi assunti e credito d'imposta specifico per gli investimenti. Tali misure saranno inserite in un emendamento del relatore alla legge di Stabilità e andranno a favore delle regioni del Sud, allo scopo di creare nuovo lavoro e di dare una marcia in più alla crescita del territorio. Ad annunciarlo è il capogruppo Pd in commissione Bilancio del Senato, che precisa però: salterà la proposta di maxi-ammortamento al 160%.