Squinzi: tutti paghino le tasse

"Da imprenditore, il peggior concorrente che ho è chi non paga le tasse o evita in tutti i modi di farlo". Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, chiudendo il convegno Csci, sottolineando il fatto che l'evasione blocca lo sviluppo. "Confindustria e i suoi associati sono sempre pronti a pagare le tasse, per contribuire alla crescita economica, civile e sociale del Paese", ha aggiunto.