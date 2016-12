Squinzi: segnali crescita modesti

"In Italia ci sono sicuramente dei segni più che, però, dal mio punto di vista, sono troppo modesti per dire realmente se siamo sulla strada giusta per creare di nuovo occupazione e benessere nel nostro Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, all'assemblea di Federchimica, a Milano. "Speriamo che il governo non sia troppo ottimista per quanto riguarda la crescita", ha aggiunto.