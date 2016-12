Squinzi: più risorse per ripartire

13:20 - "Le proposte iniziali contenute nel decreto Sblocca Italia non hanno trovato le coperture nella legge di Stabilità: stiamo manifestando al governo le preoccupazioni per una scelta che non comprendiamo e stiamo insistendo affinché vengano individuate soluzioni diverse al più presto". Lo ha detto presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, che poi però aggiunge: "Ora siamo in una fase politica più stabile, adatta per rilanciare l'economia".