Squinzi: "Non si vada al voto prima di aver fatto le riforme"

12:50 - "Votare senza riforme fatte sarebbe un danno per il Paese e non ci darebbe più credibilità in Europa". Lo afferma il leader di Confindustria, Giorgio Squinzi, che si dice "preoccupato perché comincia a serpeggiare un po' di nervosismo tipico delle situazioni instabili che portano a votare". "Mercato del lavoro, delega fiscale e riforma della P.a. ci devono avvicinare al novero delle democrazie europee più efficienti e più vicine ai cittadini".

"Sarebbe inutile e forse controproducente sommare troppi obiettivi. Facciamo queste prime riforme e facciamole bene, senza abbassare l'asticella del compromesso", prosegue Squinzi che ha incentrato la sua relazione all'assemblea di Unindustria, l'unione degli industriali di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sull'Europa che dopo "un rigorismo eccessivo" oggi è chiamata ad affrontare una "sfida diversa, tutta politica e civile", incentrata su "lavoro o ripresa, o saremo destinati a sfaldarci".



Al premier Matteo Renzi, il leader di Confindustria riconosce che è oggi la strada giusta puntare come nuova priorità in Europa "sull'obiettivo di creare condizioni favorevoli all'economia reale". E sulla moneta unica avverte: "l'euro finora si e' rivelato un fine e non un mezzo, e senza identità e valori comuni si spegne in mille frammenti egoistici"; "va posto rimedio al peccato originale della moneta unica", al mancato obiettivo "delle promesse di crescita in cui avevamo confidato al sorgere della moneta unica"; ma "le imprese avrebbero poco da guadagnare dalla fine euro: la fine dell'euro la pagherebbero a caro prezzo le economie più indebitate ed i cittadini piu' deboli".



La nuova sfida europea è anche il contesto in cui, sottolinea Squinzi, l'Italia è chiamata a fare la sua parte con le riforme, a partire da mercato del lavoro, delega fiscale e P.a; perché: il percorso che deve imboccare l'Europa, avverte ancora il leader degli industriali, "non può essere reso vano da un assetto di regole italiane astruso e anacronistico". "Non vogliamo essere diversamente europei", dice.



"La Legge di Stabilità ha per noi il suo cardine nella riduzione della componente del costo del lavoro dell'Irap e nella decontribuzione delle assunzioni. L'ho detto e lo ripeto - conclude Squinzi -: sarebbe un risultato storico ridurre la pressione fiscale sul lavoro".