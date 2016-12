Squinzi: non basta Pil a +0,3%

"La crescita del Pil dello 0,3% non basta". A sostenerlo è il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, secondo il quale il miglioramento "non è merito nostro ma è dovuto solo al dimezzamento del prezzo del petrolio, al rafforzamento del dollaro e al Qe". Per Squinzi, insomma, "noi non abbiamo fatto le pulizie interne: bisogna fare le riforme, solo in questo modo possiamo far ripartire il Paese".