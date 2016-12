Squinzi: crescita Italia stentata

"Il Paese è ancora in fase di crescita stentata". Lo ha detto il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi intervenendo ad un convegno a Bologna. "Migliora la percezione e l'ottimismo di consumatori e imprese - ha spiegato - ma lo scatto netto, quello che lascia sul posto il passato e la crisi per agganciare la crescita robusta, non c'è ancora". "Non ci si può nutrire solo di speranza e parole, occorre concretezza", ha aggiunto.