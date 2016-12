Squinzi: "C'è un disperato bisogno di ripartire, il Jobs Act non basta"

Squinzi ricorda poi la sua vocazione da "europeista totale" ma ribadisce anche: "Oggi questa Europa non mi piace, bisogna crederci ma deve esserci una volontà politica". E sul fronte dell'Europa al premier Matteo Renzi riconosce: "Ho intravisto nell'azione del nostro primo ministro qualche spallata nella direzione giusta", poi aggiunge: "L'impressione è che i tedeschi, forse forte del loro potere economico, non abbiamo esattamente le nostre visioni".



In Italia, sottolinea, "abbiamo bisogno di far ripartire il mercato ed in particolare il mercato interno. Le imprese che esportano stanno tenendo con le unghie i margini", ma non si può guardare al futuro "con una ripresa da prefisso telefonico". Bisogna "avere fiducia, ritrovare fiducia, impegnarci e mettercela tutta".



Resta l'allarme per il clima anti-impresa: "C'è un accanimento contro le imprese, ed in particolare le grandi imprese, quelle che si sono internazionalizzate", dice. Ed il sistema fiscale italiano si conferma agli occhi degli imprenditori "quanto di più bizantino e vessatorio ci sia. Pago le tasse come imprenditore in una quarantina di Paesi del mondo e vi assicuro che i problemi che abbiamo in Italia non li abbiamo in nessuna parte del mondo".



Cosa deve cambiare da qui ad un anno? "Vorrei tornare a gennaio 2013, quando come Confindustria abbiamo delineato un piano con l'obiettivo del 2% annuo di crescita", risponde il presidente di Confindustria. "Quello - ricorda - è l'obiettivo a cui dobbiamo tendere. Se questo Paese non ritrova la crescita avrà problemi seri in termini di welfare, come per la Sanità, e di sostenibilità del livello di vita a cui ci siamo abituati".