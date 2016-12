Squinzi: "A sindacati serve shock"

Per il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi il Paese può progredire se le parti sociali spingono nella stessa direzione ma "i sindacati non si rendono conto della velocità di evoluzione dell'economia mondiale e hanno bisogno di uno shock". "Le capacità manifatturiere dei lavoratori sono altissime. Gli imprenditori sono pronti a fare investimenti ma il Paese non sia ostile", afferma Squinzi incontrando i vertici di Confindustria e Fincantieri.