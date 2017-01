18:32 - Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 168 punti base, con il rendimento del decennale italiano salito al 2,55%. Intanto si allarga in modo marcato la forbice con i Bonos spagnoli: il divario, ai massimi da due anni e mezzo, si è ampliato a 42 punti base per la prima volta da febbraio 2012.