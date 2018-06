Spread, Bce: "Monitoriamo la situazione politica in Italia"

La Bce "naturalmente sta monitorando" la situazione in Italia. Lo dice il vice presidente uscente dell'Eurotower, Vitor Constancio, sottolineando che "i rendimenti e lo spread sono stati contenuti fino a poco tempo fa ed ora c'è questo picco, bisogna vedere quale sarà l'evoluzione". Constancio ha quindi spiegato "che tutto dipenderà, come sempre, dalle politiche che verranno attuate in Italia e negli altri Paesi Ue".