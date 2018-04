Spotify, debutto boom a Wall Street: vale oltre 29 mld di dollari

Spotify vale oltre 29 miliardi di dollari. E' il prezzo che Wall Street ha assegnato alla società di streaming musicale, al debutto sulla Borsa di New York. Il titolo ha toccato in apertura un massimo di 167,59 dollari per azione, con una capitalizzazione di 29,5 miliardi, contro il prezzo di riferimento di 132 dollari fissato dal Nyse. In chiusura ha ripiegato leggermente, con un incremento del 12,89% a 149,01 dollari.