Spesometro, sito parzialmente in tilt | Prorogata al 5 ottobre la scadenza per invio dati

La scadenza per presentare gli adempimenti fiscali per il cosiddetto Spesometro , fissata al 28 settembre, è stata spostata al 5 ottobre. Lo annuncia l' Agenzia delle Entrate , spiegando che saranno considerati tempestivi gli adempimenti effettuati entro quella data. Gli uffici valuteranno anche se non applicare sanzioni in caso di effettive difficoltà, fino a 15 giorni dalla prima scadenza. Il sito è stato ripristinato solo parzialmente.

La decisione è arrivata dopo la bufera per i disservizi del sistema telematico dell'Agenzie delle Entrate per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute. Il servizio è stato interrotto dal fine settimana perché inserendo soltanto il codice fiscale dei contribuenti era possibile accedere a tutti i loro dati in "palese violazione della privacy". I commercialisti, parlando in "incredibile errore dell'Amministrazione", avevano da subito chiesto una proroga della scadenza.



Il sistema è stato parzialmente ripristinato martedì. Dopo il tilt degli ultimi giorni, si legge sulla pagina web dedicata al servizio "non sono disponibili le seguenti funzionalità: modifica dei dati fattura attraverso interfaccia web; visualizzazione delle notifiche di esito delle sole fatture elettroniche, delle comunicazioni trimestrali Iva e quelle relative ai corrispettivi; precompilazione dei dati all'interno della funzionalità di generazione dati fattura".