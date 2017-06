Spending review: dal 2014 tagli per 30 miliardi, -18% spesa

"I capitoli di spesa eliminati e/o ridotti nel periodo 2014-2017 ammontano a 29,9 miliardi, pari a una riduzione del 18%". E' il dato fornito da Yoram Gutgeld, commissario straordinario per la spending review, nel corso della presentazione della Relazione annuale. La P.a. centrale ha contribuito per il 24% della spesa complessiva al netto del costo del personale, mentre i comparti locali hanno contribuito per il 17%.