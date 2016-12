15:54 - Tagli in arrivo per i costi degli immobili dello Stato. Il Demanio ha infatti iniziato la raccolta delle informazioni necessarie a controllare e ridurre le spese per l'utilizzo da parte della Pubblica amministrazione degli edifici dello Stato o di soggetti terzi. Le amministrazioni che non forniranno i dati entro il mese di giugno del 2015 saranno segnalate alla Corte dei Conti.