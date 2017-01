Storie d'impresa, un futuro possibile Occhi puntati sull'Italia che funziona

11:07 - C'è un'Italia che va e che merita di essere raccontata. E' quella di chi scommette sulle proprie capacità, di chi non ha paura di investire, di chi getta il cuore oltre l'ostacolo-crisi per conquistarsi un posto, possibilmente in prima fila, nel futuro. Questa Italia, silenziosa nella sua dinamicità, è fatta di piccole e medie imprese capitanate da donne e uomini coraggiosi. Sono loro i protagonisti di "Storie d'impresa, un futuro possibile", il nuovo speciale di Tgcom24.it.

Dal metalmeccanico al design, dai prodotti di tutti i giorni a quelli di lusso. Dalle imprese protagoniste dell'indimenticabile boom degli Anni '60 a quelle nate successivamente ma non per questo meno importanti per l'economia italiana.



E' l'Italia che dà lavoro a tante famiglie, che guarda negli occhi potenti competitor stranieri, che a testa alta sfida la concorrenza sleale dell'Estremo Oriente puntando su know-how e qualità.



Realtà che possono restituire al Paese coraggio e ottimismo. Ingredienti di cui l'Italia ha tanto bisogno per ripartire e riprendersi il suo posto nel mondo.