30 aprile 2015 Fratelli Polli, una lunga storia di famiglia

09:00 - La storia di Fratelli Polli è una storia tutta italiana: un piccolo negozio che diventa una grande industria; una grande passione che il tempo non scalfisce; sei generazioni della stessa famiglia al comando; tanta voglia, dopo 143 anni, di scommettere ancora sul proprio futuro con nuovi prodotti e investimenti. E' una storia iniziata nel XIX secolo, nel 1872 per l'esattezza. L'anno in cui Fausto Polli apre la sua bottega nel centro di Milano.

A cavallo delle guerre mondiali Fratelli Polli diventa grande e si fa industria. Dalla commercializzazione di stoccafisso si passa alle conserve di pomodoro, ai sottoli, ai sottaceti fino ai condimenti per il riso e alle olive. E quella piccola bottega di via Broletto diventa leader nel settore delle conserve vegetali.



Oggi, guidato dalla quinta generazione della medesima famiglia, e con la sesta ai nastri di partenza, il gruppo esporta i propri prodotti in trenta Paesi nel mondo, dall'Alaska allo Zimbabwe.



Negli stabilimenti Polli, in cui lavorano 250 persone, si trasformano ogni anno oltre 134 materie prime alimentari e si producono 18mila tonnellate di verdure e più di 45 milioni di vasetti. Per un fatturato che, nel 2014, ha toccato i 70 milioni di euro.