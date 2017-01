29 ottobre 2014 Flexform, il trionfo del fatto a mano

Lusso e Made in Italy dagli Usa alla Cina Il successo dell'azienda di Meda (Milano) non conosce sosta e le esportazioni hanno raggiunto l'80% del fatturato

17:02 - Da San Francisco a Tokyo, passando per New York, Londra, Beirut, Seoul e altre capitali. Flexform, azienda che produce divani e imbottiti dal 1959 e oggetti d'arredamento dal 2001, ha davvero conquistato il mondo. L'export dell'azienda di Meda, alle porte di Milano, raggiunge l'80% del fatturato. I suoi prodotti, tutti rigorosamente Made in Italy, sono venduti in 75 Paesi. E la società, da sempre nelle mani della famiglia Galimberti, continua a crescere.

E' il 1959. A Meda, alle porte di Milano, i fratelli Galimberti iniziano la più grande avventura della loro vita. Nasce Flexform e, fin dal primo giorno, sono divani e poltrone il cuore della neonata attività. Trascorre qualche anno e, nel 1967, i figli dei fondatori trasformano il laboratorio artigianale in una vera industria, da subito con lo sguardo proiettato oltre i confini nazionali. E la loro creatura, oggi, è sinonimo di stile, lusso e design.



Deus ex machina di un successo che, forse, gli stessi fratelli Galimberti mai avrebbero potuto immaginare, è Antonio Citterio. E' lui il designer che, da 40 anni, riesce con il frutto della sua matita a far breccia nel cuore di un numero sempre maggiore di famiglie.



Nel 2001 la famiglia Galimberti, anziché godersi il successo, scommette su se stessa e affianca alla produzione di imbottiti una linea di oggetti d'arredamento che subito incontra il favore dei clienti. Si chiama Flexform Mood.



Il collante di tutta la produzione dell'impresa lombarda è il Made in Italy. Un vero e proprio marchio di fabbrica che ha aperto a Flexform le porte di tutto il mondo.