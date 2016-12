Dal gas metano alle fonti rinnovabili Ressolar continua a dare energia al mondo

Correva l'anno 1952. Tempi difficili per l'Italia uscita pochi anni prima con le ossa rotte dalla Seconda guerra mondiale. Del boom economico ancora poche, pochissime tracce. Di soldi ancora meno. Solo duro lavoro, coraggio e lungimiranza possono lasciar pensare a un futuro migliore. Martino Piccinini inizia a costuire acquedotti e intuisce le potenzialità del gas metano che, da lì a poco, avrebbe trasformato il nostro Paese. E poco dopo realizza il suo primo impianto, a Soresina, in provincia di Cremona. Inizia così la lunga storia che, nel 2006, porterà alla nascita di Ressolar , società che realizza impianti per la generazione di energia elettrica attraverso fonti alternative, soprattutto nel campo fotovoltaico, geotermico e solare termico.

Cambiano i tempi, i materiali, i mercati. Ma l'energia resta sempre il cuore della realtà bergamasca, il suo Dna. Guidata dalla seconda generazione, ossia dal presidente Gianluigi e dall'amministratore delegato Marina, e con la terza generazione già alle porte, Ressolar continua la sua storia di successo.



Che l'ha portata fino a Dubai, dove è stato aperto un ufficio per coltivare i rapporti con l'intero mondo arabo, molto attento al rispetto dell'ambiente e alle energie rinnovabili.



Ressolar, realtà con 50 dipendenti e legata a 30 diversi studi ingegneristici, oggi non solo progetta e costruisce impianti, ma segue anche tutta la parte dedicata alla contabilizzazione delle agevolazioni finanziarie derivanti dal conto energia e delle erogazione di finanziamenti bancari.



Un'attenzione particolare è poi dedicata alla formazione con la realizzazione di progetti didattici per la cultura del risparmio energetico e delle tecnologie derivanti dalle fonti rinnovabili.



La famiglia Piccinini ha scritto la storia. Ora si candida per un posto nel futuro. Al sole, ovviamente.