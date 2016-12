Smart Communities, il parcheggio "dialoga" con gli automobilisti

14:14 - Park Smart, premiato come vincitore da Edison Start nella categoria Smart Communities, è un sistema di gestione parcheggi per la Smart City. Si tratta di un software per il monitoraggio della disponibilità degli stalli di sosta e l'individuazione degli stalli liberi sfruttando un’infrastruttura basata su telecamere di videosorveglianza, anche già esistenti nelle principali città. L’infrastruttura elabora automaticamente le informazioni e segnala tramite mobile APP all’utente lo stallo libero più vicino al veicolo in movimento.

Il progetto è realizzato dalla start up Park Smart s.r.l. di Catania. Capoprogetto: Carlo Sciuto