21 novembre 2014 Edison "scopre" l'energia, viaggio 3d negli impianti di tutto il mondo Attraverso il nuovo sito www.edison.it sarà infatti possibile scoprire, grazie ad animazioni 3d, gli impianti dell'azienda energetica Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

14:28 - L'energia potrebbe non avere più segreti. O per lo meno, chi si è sempre chiesto come nasca, potrebbe finalmente trovare pane per i suoi denti. Attraverso il nuovo sito www.edison.it sarà infatti possibile scoprire, grazie ad animazioni 3d, gli impianti dell'azienda energetica.

Prima iniziativa di questo genere in Italia per approfondimento e innovazione tecnologica, la sezione del sito Edison "Come nasce l'energia" esplora l'energia elettrica e gli idrocarburi a partire dalle diverse fonti e processi produttivi. Gli utenti possono approfondire gli aspetti tecnici e ambientali delle centrali termoelettriche e idroelettriche fino alla produzione di petrolio su una piattaforma offshore come Vega al largo di Pozzallo in Sicilia.





Sul nuovo sito Edison sarà inoltre presente anche la mappa interattiva di tutti gli impianti di produzione elettrica e le attività di esplorazione e produzione idrocarburi in Italia e all'estero. "Lo strumento - spiega Edison - nasce per aiutare i cittadini a scoprire e conoscere le attività industriali di Edison da vicino trovando le informazioni sugli impianti, la tutela dell’ambiente e la sicurezza".





Spazio inoltre ai social network, come spiega Andrea Prandi, direttore Comunicazione e Relazioni Esterne di Edison: "Il nuovo sito web rientra nella strategia di rafforzamento della comunicazione digitale di Edison a supporto di tutti gli obiettivi di business. Il web e i social network sono diventati canali privilegiati di dialogo con tutti i nostri stakeholder, dai cittadini e consumatori alle istituzioni, al mondo finanziario e ai media. Il nuovo contesto digitale ci permette inoltre di realizzare iniziative specifiche per le comunità nei territori dove siamo presenti raccontando in maniera più approfondita e interattiva le nostre attività industriali".



Il nuovo sito di Edison è stato inoltre pensato per rispondere alle esigenze degli utenti: il sito è infatti in modalità "responsive design" per rispondere al trend crescente di italiani che navigano da smartphone e tablet. "Puntiamo fortemente sull'innovazione tecnologica per rispondere alle nuove esigenze degli utenti e facilitarli nel dialogo con la nostra società - dichiara Florian Ciornei, responsabile Digital Communication di Edison -. Abbiamo scelto, in anticipo per il mercato italiano, la tecnologia responsive design per soddisfare la crescente fetta di utenti che naviga esclusivamente da dispositivi mobile. Allo stesso modo, sfruttiamo le più avanzate applicazioni grafiche per far vivere ai cittadini un’esperienza unica nella visita dei nostri impianti sull'web".