Dal pavimento "intelligente" al turismo etico, 30 idee per la crescita

17:53 - Dal pavimento "intelligente" che produce energia quando viene calpestato fino agli occhiali "hi-tech" per non vedenti, passando per il progetto "carceri sostenibili" e il villaggio di turismo etico nelle terre di Peppino Impastato. Arrivano da tutta Italia i 30 finalisti di Edison Start, il concorso per le idee più innovative nell'ambito dell'energia, dello sviluppo sociale e delle smart communities lanciato da Edison in occasione dei suoi 130 anni.

I tre vincitori saranno premiati mercoledì 12 novembre a Milano: le proposte che meglio incarnano i caratteri di innovazione, utilità e imprenditorialità riceveranno in premio 100mila euro l'una e un'attività di supporto e consulenza da parte di un team di manager della società e di professionisti dell'Università Bocconi, del Mip Politecnico e di Assolombarda.



Il concorso, partito ufficialmente il 13 gennaio, ha visto la partecipazione di 841 progetti arrivati da tutte le Regioni d'Italia, ma soprattutto da Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna. Gli ideatori dei progetti (studenti, ricercatori, start up, micro e piccole imprese, organizzazioni non profit) sono stati chiamati a fare un'attività di networking e di condivisione sui canali social per promuovere ciascuno la propria idea. I 30 finalisti, selezionati dopo tre mesi dalla web community, hanno poi affrontato la seconda parte del concorso affinando i propri progetti con il sostegno dei tutor del premio.