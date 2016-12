Zanetti: “La priorità del governo è la crescita, poi penseremo alla redistribuzione”

I piani del governo per la crescita del Paese e i provvedimenti in materia di pensioni. Di questo ha discusso il vice ministro dell’economia Enrico Zanetti al Salone del Risparmio. Intervenuto nella plenaria di chiusura della settima edizione dell'evento dedicato al risparmio gestito, Zanetti ha mostrato ottimismo sul Def varato dal governo spiegando che una riforma delle pensioni non è una priorità sebbene a Palazzo Chigi si stiano studiando correttivi alla legge in essere.