Varaldo: “Per i risparmiatori il fai da te non è più pensabile”

Il tema dell'alfabetizzazione del risparmiatore diventa sempre più cruciale in un contesto in cui i prodotti sono sempre più complessi e influenzati da un mercato molto volatile. Il Salone del Risparmio 2016 ha dedicato ampio spazio al tema e alle possibili strategie da applicare per migliorare il grado di consapevolezza degli investitori e il loro rapporto di fiducia con il mondo bancario. Per Alessandro Varaldo, amministratore delegato di Amundi Sgr, diversificare gli investimenti e affidarsi a consulenti certificati sono comportamenti indispensabili per il risparmiatore.