Sonia Maffei: "La previdenza complementare è per tutti"

Le continue riforme del sistema pensionistico rendono incerto il futuro dei lavoratori, soprattutto di quelli più giovani che vedono allontanarsi sempre più il traguardo della pensione. Il settore della previdenza complementare offre ai lavoratori/risparmiatori diverse soluzioni di investimento per integrare la cosiddetta previdenza di primo pilastro, ma le potenzialità e l'importanza di questi strumenti alla luce dei nuovi scenari resta ancora un campo inesplorato per molti italiani. Al Salone del Risparmio , ne ha parlato la responsabile di settore di Assogestioni , Sonia Maffei : "Ci sono soluzioni per tutti, bastano pochi spiccioli"

"Tutti devono capire l'importanza della previdenza complementare per avere qualcosa in più quando andranno in pensione", ha sottolineato Sonia Maffei al Salone del Risparmio.



"In Italia esiste un'ottima legislazione, chi aderisce è tutelato e ha benefici fiscali", ha detto la Maffei, invitando i risparmiatori a investire da subito nella previdenza complementare. "Consiglio di iniziare appena possibile, anche per chi ha pochi spiccioli. – ha aggiunto - Con un investimento di lungo periodo, si riesce ad avere una pensione più adeguata".