In un mercato caratterizzato dalla volatilità diventa fondamentale essere indirizzati da professionisti nei propri investimenti. "La trasparenza è basilare per chi opera in questo campo - spiega Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum, al Salone del Risparmio -: gli investimenti ad oggi hanno un andamento ciclico e solo un rapporto basato sulla fiducia può permettere a un cliente di attraversare questa fase, che può essere anche molto vantaggiosa, con la tranquillità di non vedere in pericolo i propri investimenti".