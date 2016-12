Liquidità, sviluppo e demografia: le parole chiave del Salone del Risparmio

A meno di due settimane dal via, il Salone del Risparmio è ormai pronto ai box di partenza: superano già 10mila gli iscritti, sono 160 i marchi presenti, oltre 120 le conferenze in programma per un esercito di 300 relatori internazionali. Sul sito dell'evento www.salonedelrisparmio.com è ancora possibile iscriversi e registrarsi alle singole conferenze.