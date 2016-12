Leonardo Becchetti: "La finanza etica è in forte crescita"

La finanza sostenibile è un settore in crescita, grazie a una maggiore consapevolezza da parte dei risparmiatori, ma anche a causa dei recenti scandali nel mondo delle banche che hanno convinto molti investitori a cercare nuove soluzioni. "E' un boom incredibile – spiega al Salone del Risparmio, Leonardo Becchetti, presidente del comitato etico di Etica sgr - il cittadino ha capito che investire in finanza etica non ha per lui rischi e costi maggiori".