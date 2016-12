Il contesto economico a livello europeo è deteriorato soprattutto a causa della situazione del mercato asiatico. "Ci sono tanti attori che stanno dando un contributo importante per uscire da questa situazione - spiega, al Salone del Risparmio, Giuliano D'Acunti, direttore commerciale di Invesco -, come ad esempio le banche centrali, ma per il risparmiatore muoversi in questa realtà è oggi complicato ed è necessario quindi essere affiancati da professionisti, perché per avere risultati apprezzabili bisogna diversificare con prodotti innovativi, lasciando per esempio i vecchi conti deposito".